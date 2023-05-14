شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023.. يُغلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم، الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى، بعد أن سجل أمس مشاركة 30 مرشحا، بينهم 4 سيدات، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين المسجلين رسمياً إلى 212 مرشحاً، بعد حالة تنازل واحدة.

وتقدم أمس 6 في الدائرة الأولى من بينهم سيدة واحدة، و9 في الدائرة الثانية بينهم سيدتان، واثنان في الدائرة الثالثة، و8 في الدائرة الرابعة من بينهم سيدتان، فيما تقدم 5 في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة.

وكان أبرز المتقدمين بطلباتهم أمس، رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم، الذي شدد على أنه يتقدم للانتخابات ليخدم الكويت نائباً أو رئيساً، وأنه يملك مشروعاً يسهم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة الحالي.

شهد عدد المرشحين في الدوائر الخمس، تحولات من حيث الدوائر الأكثر ترشحاً، إذ تقدمت الدائرة الرابعة إلى صدارة الدوائر بـ53 مرشحاً، متفوقة على الدائرة الخامسة التي حلت ثانية بـ52، كما تفوقت الدائرة الأولى على الدائرة الثالثة بإجمالي 33 مرشحاً مقابل 31. أما الدائرة الثانية، فاحتفظت بموقعها في المركز الثالث بـ44 مرشحاً.

بخصوص التمثيل النسائي، فقد شهد قفزة ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية، إذ انضمت 4 نساء إلى السباق الانتخابي، ليرتفع العدد إلى 9 مرشحات، موزعات على الدوائر الخمس، بعد أن خلت الدائرتان الأولى والخامسة لمدة 8 أيام من التمثيل النسائي.

ومن أبرز المرشحين أمس النائب والوزير السابق د. بدر الملا، والنواب السابقون محمد براك المطير، والصيفي مبارك الصيفي، وحامد البذالي، وسعد الخنفور، ليرتفع عدد النواب السابقين الذين سجلوا أوراق ترشحهم إلى 55 مرشحاً.

وشدد مرشح الدائرة الثانية، رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، على تقدمه بطلب ترشحه أمس «متسامياً على أي صراعات أو خلافات، هادفاً لما فيه مصلحة البلاد والعباد»، مؤكدا امتلاكه «مشروعاً يحاكي المرحلة الحالية، ويساعد على إخراجنا من عنق الزجاجة، وسأشرح تفاصيله خلال حملتي الانتخابية.