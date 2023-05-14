شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وقرينته يحتفلان بتخرج الأميرة سلمى من الجامعة بدرجة البكالوريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بمناسبة تخرج ابنته الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة البكالوريوس، حيث حضر حفل التخرج برفقة قرينته الملكة رانيا.

نشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، عبر موقع "إنستجرام"، صور من حفل التخرج مرفقة بتهنئة الملك عبد الله الثانى، لابنته، حيث كتب فى التعليق: "ألف مبارك لسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى بمناسبة تخرجها من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة البكالوريوس، ومنها للأعلى".



العاهل الأردنى وزوجته وابنته



العاهل الأردنى يحتضن ابنته فى حفل تخرجها

كما نشرت الملكة رانيا، صور مميزة من حفل التخرج بجوار ابنتها، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "‎فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس - مبارك حبيبتى".

ولم يفوت الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، الفرصة لتهنئة شقيقته بالتخرج من الجامعة بدرجة البكالوريوس، حيث هنأها بمكالمة فيديو، ونشر ولى العهد الأردنى صورة من المكالمة عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ألف مبروك سلمى".



الأميرة سلمى فى حفل التخرج



الأميرة سلمى فى محادثة فيديو مع شقيقها الأمير الحسين



الملكة رانيا وابنتها فى حفل تخرجها

يأتى هذا فيما توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج الأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى.

تخرجت الأميرة سلمى بدرجة البكالوريوس فى علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.



الأمير الحسين يهنئ شقيقته الأميرة سلمي



الأميرة سلمى تفتخر بعلم بلادها فى حفل التخرج



العاهل الأردنى يهنئ ابنته بالتخرج من جامعة كاليفورنيا