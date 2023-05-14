شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات التشريعية بموريتانيا: حدثت أخطاء لا تؤثر على شفافية الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم، الأحد، بحدوث أخطاء خلال الاقتراع في الانتخابات النيابية والمحلية، السبت، لكنه اعتبر أنها لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.

الأدهم أضاف أن الاقتراع جرى في "جو من التنافس السياسي والهدوء، حيث أكد الموريتانيون قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام، وتمكنا من تنظيم انتخابات شفافة"، بحسب تصريح متلفز نشرته اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك".

وكانت أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية خلال الساعات الأخيرة إلى 52%.

ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم إن هذه النسبة من نتائج 800 مكتب تصويت في عموم البلاد.

ووعد ولد الأدهم بأن تبدأ اللجنة بعد قليل في تقديم نتائج مكاتب التصويت التي وصلتها من مختلف مناطق البلاد.

وكانت اللجنة قد أعلنت وصول نسبة المشاركة إلى 41.12% في حدود السادسة مساء، فيما كانت في حدود 31.24% الساعة الرابعة، أما منتصف النهار فوصلت إلى 18%.

وأغلقت مراكز الاقتراع فى موريتانيا أبوابها، في السابعة من مساء السبت (بتوقيت جرينيتش)، عقب إدلاء المصوتين في عموم البلاد؛ بأصواتهم.