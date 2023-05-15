شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يستقبل سفير الولايات المتحدة لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، بمقر الوزارة اليوم، السيد ستيفن كريج بوندى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.