التجارة الكويتية: تقليص إجراءات تأسيس الشركات المساهمة آليا لـ24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في النظام الآلي للوزارة وتقليصها لـ24 ساعة دون الحاجة لمراجعتها تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) ودعم القيادة السياسية والحكومة للاقتصاد.

وقالت التجارة الكويتية في بيان لها أنه تم تقليص تلك الإجراءات بأربع خطوات فقط حيث كانت سابقا تبدأ من 17 خطوة ويستغرق إنجازها نحو 60 يوما.

وأوضحت أن تلك الخطوة من شأنها دعم ونمو وتنافسية بيئة الأعمال المحلية حيث أقرت الوزارة جملة إجراءات تطويرية من شأنها تحقيق قفزة نوعية في انجاز دورة تخليص معاملات الشركات المساهمة.



وأكدت ان مساهمة تلك الخطوة أيضا في تسريع أدوات التمكين لأصحاب الأعمال وتوفير بيئة إجرائية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بما ينسجم مع خطط الحكومة في التحول لمركز اقليمي وتجاري جاذب للاستثمار.



وأضافت أن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة جاء نتيجة تنسيق الجهود التكاملية بين مختلف قطاعات الوزارة المعنية بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال محليا مؤكدة أن مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير العيبان يستهدفون تحسين مراكز الدولة في مؤشرات الأداء الاقتصادي بخطوات متقدمة وماضون قدما في دعم وتطوير خطط التنمية.



وقامت التجارة الكويتية بإختزال وتقليص الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات المساهمة حيث تمت الموافقة على الحالة الجنائية للمؤسسين فور تقديم الطلب بالربط المباشر مع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية واختصار إجراءات موافقات الجهات الرقابية إضافة إلى توفير نسخة إلكترونية من مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المقفلة والربط مع وزارة العدل لتوثيق العقد إلكترونى.