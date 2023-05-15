شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يقرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا يقضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان وفروعها فى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار نص على منع صرف أى استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على أن لا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ.

