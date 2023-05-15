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البرهان يقرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا يقضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان وفروعها فى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار نص على منع صرف أى استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على أن لا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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