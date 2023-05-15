شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى السورى يسجل 16 هزة أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل اليوم الاثنين، تسجيل 16 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".. ذكر المركز الوطني - في بيان - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 3.47 من صباح اليوم بتوقيت سوريا 7 هزات في لواء اسكندرون بقدر يتراوح بين 1.5 و 2.5 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا بقدر بين 2.8 و4 درجات، وهزتين في حماة أعلاها بقدر 1.8 درجة، وهزة غرب طرطوس بـ 85 كم.

وأضافت أن شدة الهزات والزلازل تقاس بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار، ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.