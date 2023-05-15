شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يحيل 4 ضباط للتقاعد ويعفى محافظ البنك المركزى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، عدة قرارات، تتعلق بالجيش وبنك السودان، وقام بإحالة 4 ضباط للتقاعد، اعتبارا من اليوم بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

والضباط هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

كما أعفى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى محافظ بنك السودان حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه، و وجه وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

وكان قررر أيضا تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان وفروعها فى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القرار نص على منع صرف أى استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على أن لا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ.