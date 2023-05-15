شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يتسلم دعوة رسمية لحضور " COP28" في دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، تسلّم الأحد، دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28"، الذي سيقام في دبي ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر المقبل.