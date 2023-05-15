شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعين وزير خارجية إيطاليا السابق ممثلا خاصا بمنطقة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا بمنطقة الخليج العربي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "تتمثل مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع دول منطقة الخليج من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في 18 مايو 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022".

يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.