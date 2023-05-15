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وزير خارجية سوريا يصل إلى جدة للمشاركة فى تحضيرات القمة العربية

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القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها الجمعة.

وبدأ اليوم الاثنين فى جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامى كبير وصل جدة السبت، فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، بعد غياب استمر لـ12 عاما.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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