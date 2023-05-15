شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا يصل إلى جدة للمشاركة فى تحضيرات القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها الجمعة.