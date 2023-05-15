شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: نتطلع للعمل مع الأشقاء العرب لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السورى فيصل المقداد أن عنوان القمة العربية المقبلة، والتي تقام فى مدينة جدة السعودية، هو العمل العربي المشترك والتطلع إلى المستقبل، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.

كما أعرب وزير الخارجية السوري، لدى وصوله إلى مدينة جدة للمشاركة فى الأعمال التحضيرية للقمة العربية، عن تمنياته لهذه القمة كل النجاح، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا". وكان قد وصل وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى مدينة جدة السعودية على رأس وفد من أجل المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها الجمعة. وبدأ اليوم الاثنين فى جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة. وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامى كبير وصل جدة السبت، فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، بعد غياب استمر لـ12 عاما.

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