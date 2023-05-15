شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية مع قطر اعتبارًا من 25 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين، استئناف الرحلات الجوية بين البحرين ودولة قطر اعتبارًا من 25 مايو الجاري، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر يأتي في إطار ما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.

وكانت قد قررت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، فى الشهر الماضى.