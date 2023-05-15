شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع سفيرتي فرنسا وإيطاليا المستجدات على الساحة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة فرنسا بلبنان آن جريو المستجدات على الساحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت.

وقالت السفيرة جريو إن اللقاء تناول أيضا مجمل الأوضاع والملفات المطروحة والعلاقات بين البلدين.

على صعيد متصل، بحث ميقاتي اليوم مع سفيرة ايطاليا بلبنان نيكوليتا بومباردييري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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