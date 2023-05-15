شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: تعرض سفارتنا في الخرطوم للاقتحام والتخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم /الاثنين/، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة - في بيان لها - عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.