شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين في قصف للمقاتلات العراقية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الإثنين، مقتل 6 عناصر إرهابية بضربة جوية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "استمرارًا للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، نفذت المقاتلات الحربية طراز (F16) ضربة جوية في قاطع عمليات كركوك - وادي الشاي، أسفرت عن مقتل 6 عناصر إرهابية وتدمير عدد من الأوكار".