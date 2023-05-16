شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يؤكد ضرورة متابعة حجاج تونس بصورة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة متابعة حجاج تونس بصورة كاملة، وضرورة اختيار المرافقين بناء على مقاييس موضوعية حتى يقوموا بدورهم على أحسن وجه.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد أمس الإثنين مع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي لاستعراض استعدادات أداء حجاج تونس لشعائر الحجّ ولزيارة المدينة المنوّرة.

كما تم خلال اللقاء، بحث تسعيرة الحجّ والأسباب التي أدّت إلى ارتفاعها حتى بعد التخفيضات التي ساهمت فيها عديد الأطراف.

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