شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع وزير الاقتصاد البرتغالي التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، مع وزير الاقتصاد البرتغالي، أنطونيو كوستا سيلفا، واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، الإثنين، بمقر الحكومة الجزائرية بالعاصمة، للوزير البرتغالي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، تناول هذا اللقاء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية - البرتغالية التي انطلقت أعمالها أمس وحتى صباح اليوم بالجزائر. وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى "الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها، مؤكدين على إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

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