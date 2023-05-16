شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير السعودي التحضيرات للقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب مع السفير السعودي بلبنان وليد بخاري التحضيرات الجارية للقمة العربية.

جاء ذلك خلال لقائهما، الاثنين، بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت. كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان بوحبيب قد التقى، اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحثا تحضيرات لبنان لمؤتمر بروكسل 7 منتصف الشهر المقبل، والاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته على دول المنطقة.