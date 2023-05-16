شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 19 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، من بينهم خمسة من مُخيم "عقبة جبر" فى أريحا، والذى تعرض للاقتحام وشهد اشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى اعتقال شاب من بلدة قباطية فى "جنين" بشمال الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، وأربعة من محافظة "بيت لحم" جنوبًا، وستة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، بوسط الضفة الغربية.

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