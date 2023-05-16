شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى السورى للزلازل يرصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية، تراوحت شداتها ما بين 1.4 و3.1 درجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، خمس هزات فى تركيا بقوة تتراوح ما بين 2.3 و3.1 وأربع هزات فى لواء اسكندرون بقوة تتراوح ما بين 1.4 و2.9، وأخرى جنوبي غرب إدلب بقوة 2.1 درجة.

