شكرا لقرائتكم خبر عن "باتيلى" يبحث مع السفراء الأفارقة التحديات السياسية والأمنية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى، أمس الاثنين، سفراء وممثلى عدد من الدول الإفريقية المعتمدين فى طرابلس، لاطلاعهم على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وتبادل الآراء حول التحديات السياسية والأمنية التى تواجه ليبيا والمنطقة.

وأكد "باتيلي" خلال الاجتماع – بحسب تدوينة نشرتها عبر تويتر - على أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن، مشدّدين على دعمنا للأطراف الفاعلة فى ليبيا لإجراء انتخابات حرة وسلمية وشاملة.

جدد المبعوث الأممى لدى ليبيا دعم البعثة لعملية المصالحة الوطنية على النحو الذى يضطلع به المجلس الرئاسى بمساندة من الاتحاد الأفريقي.

فى سياق آخر، استقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا، الثلاثاء، وفدا من وجهاء وناشطى المنطقة الجنوبية، للاستماع إلى تطلعاتهم من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبى قادته.

جدد "باتيلي" التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، وشدّدتُ على حاجة ليبيا إلى تضميد جراح الماضى والمضى قدمًا نحو مستقبل سلمى حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة.