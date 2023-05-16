شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "جنين" ويصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام جيش الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، بشمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفى - أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص، أحدهم في البطن، وتم إدخاله للعمليات في مستشفى جنين الحكومى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة الهدف في المدينة، وحاصرت منزلا قبل أن تعتقل فلسطينيا منه.