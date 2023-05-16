شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تقيم معرض الكعبة وكسوتها المشرفة فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الرئاسة العامة لشئون الحرمين معرض الكعبة المشرفة وكسوتها فى المسجد النبوى ويستمر حتى السبت الموافق 27 مايو الجارى، ذكرت ذلك اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن المعرض - الذى يأتى بتوجيه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس - يهدف إلى تعريف الزوار بعناية ملوك المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة، وإعادة بنائها وترميمها وتدعيم جدرانها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن.

ولفتت الوكالة إلى أن المعرض يحتوي على بعض المقتنيات التي تختص بالكعبة، وهي أدوات غسيلها، وأطيابها، وهي العود وعطر الورد والبخور، وبعض القطع القديمة لكسوتها والكسوة الداخلية لها، وبعض القطع المستوحاه لكسوة الكعبة المشرفة والمكونة من ستارة باب الكعبة وبعض القناديل، ومنسج لكسوة الكعبة، وتتاح الفرصة للزوار لحياكتها في المعرض.

كما يستعرض المعرض بعض الصور الجمالية التي تحكي معالم الكعبة المشرفة، مثل باب الكعبة ومفتاح الكعبة والحجر الأسود والركن اليماني، وبعض الأفلام الوثائقية التي تهتم بالكعبة المشرفة، منها فيلم كسوة الكعبة المشرفة، فيلم تعرف على مخطوطات باب الكعبة المشرفة، وصور من معالم الحرمين.