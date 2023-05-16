شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين طلبة جامعة فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى بشمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضورى فرع العروب شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحى فى قدمه والعشرات من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق.

واندلعت المواجهات بين طلبة الجامعة العزل وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الجامعة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمواطنين، ما تسبب بإصابة طالب بالرصاص الحي في قدمه فنُقل لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام السام وعولجوا ميدانيا. كان عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم طلبة، قد أصيبوا بالاختناق في وقت سابق،، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

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