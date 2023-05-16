شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية والجزائر يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الثلاثاء، ووزير الشئون الخارجية والجالية بالخارج في الجمهورية الجزائرية أحمد عطاف - خلال زيارته الحالية للمملكة- على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بهدف نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات .

وذكرت قناة السعودية الإخبارية، أن ذلك جاء خلال ترؤس الجانبين اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث بحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين.