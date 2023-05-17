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اليمن يجدد موقفه ﻿الداعم لكافة الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار في السودان

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القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الخارجية اليمنية موقف اليمن الداعم لكافة الجهود الرامية إلى عودة الأمن والاستقرار في السودان، مستنكرة حادث الاعتداء والتخريب الذي تعرضت السفارة الأردنية في الخرطوم، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة البعثات الدبلوماسية.. داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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