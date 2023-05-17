شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يبحث مع بلينكن وجيك سوليفان جهود تعزيز السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، فى واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، التنسيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة فى تعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة فى اليمن.

وأعرب بلينكن ، حسب بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - عن امتنانه لقيادة المبعوث الخاص في الدفع بإنهاء دائم للحرب بما يتماشى مع الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، كما أقر بإنجاز الأمم المتحدة، المدعوم بشكل مباشر من خلال المشاركة الدبلوماسية الأمريكية، في تأمين هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي أعقب ذلك، والذي أرسى الأساس للمحادثات الجارية.

وأكد الوزير والمبعوث الخاص على التزامهما المشترك بالبناء على هذا الهدوء لضمان عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تشمل دعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

من جانبه، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الحرب في اليمن ورحب بالتقدم الملحوظ المحرز منذ بدء الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي، والتي أدت إلى أكثر فترة هدوء عرفها اليمنيون منذ بداية الحرب قبل حوالي عقد من الزمن.

وناقش المسؤلان أهمية استمرار الدعم من المانحين للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، واتفقا على البقاء على تواصل وثيق فيما تتواصل جهود الانتقال من الهدنة إلى عملية سياسية شاملة وشمولية بقيادة الأمم المتحدة.