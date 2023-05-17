شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد رؤساء وفود الدول المشاركة بالاجتماع التحضيرى لمجلس الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رؤساء وفود الدول المشاركة فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة .

ويترأس وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاجتماع الوزارى.. حيث يناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة بعد غد الجمعة، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

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