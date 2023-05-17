شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023 خلال اجتماع تنسيقى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق العراق اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية 2023" والتى كان قد أقرها المجلس الأعلى للسكان فى العراق فى 15 فبراير الماضى بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، والدكتور محمد على تميم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة غلام اسحق، وممثلين عن الدول العربية المشاركين في الاجتماع التنسيقي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية لتبادل التجارب والمعارف بين الدول العربية أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية والعراق.

وهنأت وزير مفوض شعاع الدسوقي مدير إدارة السياسات السكانية( الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، في كلمتها خلال الاجتماع، العراق بإطلاق "الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية"، والتي تضع قضايا السكان على قمة أولويات التنمية لديها وتعزز من مهمة التخطيط الهادفة الى تحسين خصائص السكان.



وقالت إن الاجتماع يعقد في إطار الهدف الثاني والتاسع من أهداف المجلس العربي للسكان والتنمية ومبادئه العامة واللذين يٌعنيان بتنسيق التعاون بين الدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية وكذلك بناء قدرات العاملين بالمجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول الأعضاء؛ وتناولت أيضاً مراحل عملية المراجعة الاقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية "10 سنوات بعد اعلان القاهرة 2013" بالشراكة بين الاسكوا وجامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأعلنت عن اعتماد يوم 28 أكتوبر من كل عام يوماً عربياً للسكان والتنمية بموجب قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159 بتاريخ 8 مارس الماضي.

ويأتي الاجتماع التنسيقي تنفيذاً للقرار رقم (17) الصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الرابعة في 22 ديسمبر 2022، ويهدف إلى تبادل تجارب الدول في المواضيع التالية: المنهجيات التي اعتمدتها الدول ما بعد انعقاد قمة نيروبي للسكان والتنمية في المتابعة والرصد للاستفادة منها في التجربة العراقية، وسبل استثمار الفرصة السكانية بشكل جيد، وايضاً سبل ضبط النمو السكاني كسبيل للارتقاء بحياة أفضل للمواطن والمجتمع العراقي.