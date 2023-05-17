شكرا لقرائتكم خبر عن "الزلازل السورى": تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى،عن تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة تراوحت شداتها بين 1.6 و3.2، خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح المركز - في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.6 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا أعلاها 3.2 درجات، وهزة غرب اللاذقية بـ 75 كيلومتراً، وبقدر 2.6 درجة .

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