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"الزلازل السورى": تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى،عن تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة تراوحت شداتها بين 1.6 و3.2، خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح المركز - في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.6 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا أعلاها 3.2 درجات، وهزة غرب اللاذقية بـ 75 كيلومتراً، وبقدر 2.6 درجة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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