شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يرحب بمشاركة سوريا فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية، بمشاركة الجمهورية العربية السورية فى الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب فى جدة.

وقال "بن فرحان" خلال كلمته فى افتتاح الاجتماعى التحضيرى، نسعى لتحقيق نهضة شاملة تتطلع لها شعوبنا، مشددا على أن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها.

دعا وزير الخارجية السعودى لابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية، مضيفا:" نحتاج للعمل المشترك على رفعة الشعوب العربية".