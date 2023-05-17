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وزير الخارجية السعودى يرحب بمشاركة سوريا فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة

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القاهرة - سامية سيد - رحب فيصل بن فرحان وزير الخارجية ، بمشاركة الجمهورية العربية السورية فى الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب فى جدة.

 

وقال "بن فرحان" خلال كلمته فى افتتاح الاجتماعى التحضيرى، نسعى لتحقيق نهضة شاملة تتطلع لها شعوبنا، مشددا على أن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها.

 

دعا وزير الخارجية السعودى لابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية، مضيفا:" نحتاج للعمل المشترك على رفعة الشعوب العربية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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