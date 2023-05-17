شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا: الرئيس الأسد سيترأس وفد دمشق بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير خارجية السورى فيصل المقداد، رئيس وفد سوريا فى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية أن الرئيس السورى بشار الأسد سوف يترأس وفد بلاده خلال القمة، المقرر عقدها بعد غد الجمعة فى جدة.



‏جاء ذلك فى رد وزير الخارجية السورى على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الأربعاء، عقب اختتام الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية.