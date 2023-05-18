شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وأمريكا تبحثان سبل تدعيم العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس جوى هود علاقات الشّراكة الوثيقة بين الجانبين وسُبُلِ تدعيمها في مُختلف مجالات التعاوُن الثّنائي لا سيّما في مجال مُقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع المُشتركة الجارية.

وجدّد السّفير الأمريكي تعازِيه لأهالي ضحايا العمليّة الإجراميّة التي جدّت بجزيرة جربة، وأثنى على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة التّونسيّة في تدخّلها السّريع والناجع أثناء التصدّي لمرتكب العمليّة وحماية ضيُوف تُونس.

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