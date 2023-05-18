شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع نائب رئيس المجلس الاقتصادى استعدادات مشاركة لبنان فى مؤتمر العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي استعدادات مشاركة لبنان في مؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده بالقاهرة الأسبوع المقبل.

وقال حميدي - عقب اللقاء - إنه أطلع رئيس الحكومة على دور المجلس وما يقوم به من تحضيرات للمشاركة في مؤتمر العمل العربي ، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى اجتماع المجالس الاقتصادية الإجتماعية العربية.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مباحثات في الأمور الإقتصادية والإجتماعية بلبنان وحول نشاط المجلس في هذا المجال.

