شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية: حاكم مصرف لبنان رفض طلبا بالاستقالة من برى وميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "النهار" اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الخميس، إن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى بعثا برسالة إلى حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة تضمن طلبا بالاستقالة من منصبه بعد التطورات القضائية بحقه والمتمثلة في إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل قاضية فرنسية بعد تخلفه أمس الأول عن المثول أمامها تنفيذا لاستدعاء للتحقيق معه فى قضايا فساد وتبييض أموال منظورة في فرنسا.

وتحت عنوان "سلامة يرفض طلب برى وميقاتى الاستقالة"، نشرت صحيفة النهار المانشيت الرئيسي لها اليوم، حيث نقلت عن مصادر أن حاكم المصرف المركزي رفض رفضا قاطعا الاستقالة قبل انتهاء ولايته، معتبرا أن ذلك سيعد إقرارا منه بالاتهامات الموجهة إليه، وخصوصا أن ولايته ستنتهى فى شهر يوليو المقبل. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد اجتمعا أمس وبحثا المواقف التي سيطرحها لبنان في القمة العربية المرتقبة غدا.

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