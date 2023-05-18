شكرا لقرائتكم خبر عن روما: إنقاذ 71 شخصا فروا من ليبيا فى المياه الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنه تم إنقاذ 71 شخصًا فروا من ليبيا فى المياه الدولية، من قبل طاقم السفينة "لويز ميشيل".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" اليوم الخميس، نقلا عن المصادر ذاتها، أن البلاغ عن القارب الذى كان يواجه مخاطر، ورد من قبل طائرة الرصد "كولبريه2". يذكر أن سفينة لويز ميشيل كانت تابعة لقوات البحرية الفرنسية، بينما تستخدمها الآن منظمة إنسانية تحمل الاسم ذاته.



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