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الرئيس الموريتانى يتوجه الى جدة للمشاركة فى قمة جدة العربية

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القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى نواكشوط، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية للمشاركة فى قمة جدة العربية التى تعقد غدا الجمعة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية ان الرئيس الغزواني الذي رافقه وفد يضم وزير الخارجية ووزير المالية ومدير ديوان رئيس الجمهورية، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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