شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتوجه الى جدة للمشاركة فى قمة جدة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى نواكشوط، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى قمة جدة العربية التى تعقد غدا الجمعة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية ان الرئيس الغزواني الذي رافقه وفد يضم وزير الخارجية ووزير المالية ومدير ديوان رئيس الجمهورية، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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