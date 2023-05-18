شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع أبو الغيط سبل حشد الجهود العربية للدفاع عن قضايا الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مستجدات الأوضاع فى العالم العربى، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، وسبل مواصلة الجهود في سياق قمة جدة بالمملكة العربية السعودية لحشد وتكثيف جهود الدول العربية للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأولوياتها في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الخميس بجدة. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الطرفان استعرضا حصيلة الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، حيث أعربا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي أعطتها قمة الجزائر للعمل العربي المشترك وما أفضت إليه من توجهات فتحت آفاقا واعدة للم الشمل وتوحيد كلمة الدول العربية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز