شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يستنكر بشدة اعتقال طالبين فى ولاية نابل بسبب أغنية ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد، عن شديد استغرابه من اعتقال طالبين بولاية نابل، بسبب أغنية ساخرة.

وشدّد الرئيس التونسى - فى تصريح اليوم /الخميس/ قبيل مغادرته الى جدة للمشاركة فى القمة العربية- " أنّه ليس هناك أى مبرّر على الإطلاق لاعتقال طلبة وهم يستعدون لإجراء الامتحانات، قائلا "هذه الاعتقالات التى تمّت فضلا عمّا يحصل فى دوائر أخرى غير مقبول بالمرّة".



وأضاف قيس سعيّد أنّه لا يتدخّل فى القضاء، ولكنّه "لا يُريد ولن يسمح بأن يُظلم أحد فى هذه البلاد "، مشدّدا على احترامه للقضاء المستقل.



وقال: "ما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدّوا لمثل هذه التجاوزات، وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بدوره كاملا فى ضمان العدل لكلّ التونسيين".



كما دعا سعيّد القضاء للقيام بدوره كاملا، وتطبيق القانون، لا أتدخل إطلاقا فى القضاء ولكن لن نسمح بأن يظلم احد فى هذه البلاد أو أن يبقى الظالمون الذين نهبوا البلاد ونكلوا بالشعب خارج السجون ويتم اعتقال طلبة أبرياء، والأمر واضح للجميع أننا نكره الظلم أو أن يتم التنكيل بأبناء شعبنا.