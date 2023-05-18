شكرا لقرائتكم خبر عن تايانى: إيطاليا تدعم عمل المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أن حكومة بلاده "تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلا أن "الجمود فى العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقًا" فى دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عامًا على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".

وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية أن تاياني أكد -خلال إحاطة اليوم الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين- أن ديناميكيات إقليمية مهمة شهدها الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز