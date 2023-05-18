شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والمملكة المتحدة يبحثان دعم خفر السواحل اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اليمنى، الفريق محسن الداعرى، خلال لقائه، اليوم /الخميس/، مع وفد عسكرى بريطانى، برئاسة مستشار الأمن البحرى بالسفارة البريطانية فى الرياض بيتر ديفيس، أوضاع خفر السواحل والموانئ في عدن.

وذكرن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء الذي تم في عدن، أهم القضايا المتعلقة بطبيعة ومهام البحرية وخفر السواحل والموانئ اليمنية وأهم الإجراءات والتدابير الأمنية المُتبعة.



واستعرض الداعري، الأوضاع الأمنية وأهمية دعم خفر السواحل اليمنية وتزويدها بالإمكانيات والتقنيات الحديثة للحفاظ على الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية.. مشيرا إلى الخطر الذي يهدد الممر البحري الدولي في باب المندب من قبل ميلشيات الحوثي.



من جانبه، أكد الوفد البريطاني العمل على مخاطبة الشركاء الدوليين لدعم البحرية وخفر السواحل اليمنية وتطوير قدراتها الفنية والعسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهمة حماية المياه الإقليمية والدولية.