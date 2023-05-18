شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدرفى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "محافظة ذى قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف الأشرف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد/الرصافة 6 إصابات و5 إصابات في كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد/الكرخ وفي ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفي كربلاء المقدسة 3 إصابات والأنبار إصابتان وفي أربيل إصابة واحدة".



وأضاف "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذى قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف الأشرف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء المقدسة".

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