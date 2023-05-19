شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين، باعتباره خطوة مهمة للمساهمة فى تعزيز وضمان الأمن الغذائى العالمى.

وعبرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الخميس/ - عن تقدير مملكة البحرين لجهود إقرار هذا الاتفاق وتمديده، ودعمها وتأييدها للمساعي الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالسبل السلمية، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في استعادة الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأوروبية، والعالم بأسره.

يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد "صفقة الحبوب" سيكون حتى 17 يوليو المقبل، وأن روسيا ستوقف العمل بهذه الصفقة في الموعد المحدد في حال لم تُحل الإشكاليات المتعلقة بالجزء الروسي من الاتفاق.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم /الخميس/ "على خلفية انتهاء مهلة الستين يوما لتمديد (مبادرة البحر الأسود) لشحن المواد الغذائية الأوكرانية اليوم 18 مايو، واستجابة في المقام الأول لنداءات الشركاء الأتراك بصفتهم طرفًا في الاتفاقية، نؤكد تمديد هذه الصفقة لفترة شهرين أي حتى 17 يوليو القادم دون أي تغييرات".



وأضاف البيان "إن هناك خمسة مطالب رئيسة يجب تلبيتها في إطار تنفيذ مذكرة روسيا- الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، منوها بأن هذه المهام هي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.