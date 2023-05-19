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الرئيس التونسى: الحق الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية وستبقى في دائرة الاهتمام، مشددا على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، الخميس، نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى المملكة العربية للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بجدة. 

وتناول اللقاء، كذلك، علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين وأهمية تعزيز فرص وآليات التشاور والتنسيق الثنائي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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