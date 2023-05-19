شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: الحق الفلسطينى لن يسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية وستبقى في دائرة الاهتمام، مشددا على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، الخميس، نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بجدة. وتناول اللقاء، كذلك، علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين وأهمية تعزيز فرص وآليات التشاور والتنسيق الثنائي.

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