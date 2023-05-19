شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويفجر ورشة شمال غرب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين، وفجرت ورشة نجارة، شرق طولكرم، بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الأربعة، وقامت بتفجير ورشة نجارة ملاصقة لمنزل مواطن، وكان بداخلها كمية من الأخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخل الورشة واحتراقها وتدميرها بالكامل.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في طولكرم، وفتشتها وخربت محتوياتها وسلمت مواطنا بلاغا بضرورة مراجعة المخابرات الإسرائيلية.