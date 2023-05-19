شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.

وكان في وداع ولي عهد الكويت على أرض المطار الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح .

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.