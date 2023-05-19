شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى جدة لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد الأردنى المشارك فى القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التى تبدأ أعمالها فى مدينة جدة اليوم.

ويرافق العاهل الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة. وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

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