شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصاره لقرية فى رام الله لليوم السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، محاصرة قرية "المغير" الواقعة شرق محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، وذلك لليوم السابع على التوالى.

وأفاد سكان من القرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال رجلين وابنيهما عقب مداهمة منازل بالقرية وتفتيشها، مشيرين إلى أن أحد المعتقلين أسير محرر. يُشار إلى أن الاحتلال يفرض حصاره على القرية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، بغلق مدخليها الرئيسيين، وبمنعه للسكان من الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة طويلة. وحسب سكان "المغير"، فقد تمت مصادرة 75٪ من أراضيهم لصالح المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية. وفي نوفمبر 2014، تعرض مسجد "المغير" لأضرار جسيمة عندما أحرقه مُستوطنون.

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