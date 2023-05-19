لبنان يتسلم أمر اعتقال من الإنتربول لحاكم المصرف المركزى

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية اللبناني، إن لبنان تسلم أمر اعتقال من الإنتربول لرياض سلامة حاكم المصرف المركزي، وفق "رويترز".

وأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أكد إنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة لتوقيفه، معتبرا أن المذكرة انتهاك للقوانين الفرنسية والدولية.

وقال رياض سلامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القاضية الفرنسية، اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة.

وكانت قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن ممثلو الادعاء في فرنسا يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتهم "الاحتيال".